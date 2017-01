Desconfiada, a executiva conversa com o noivo sobre o assunto, mas acaba deixando-o irritado.

A história do sequestro de Néia (Ana Beatriz Nogueira) bem no dia do casamento de Léo Régis (Rafael Vitti) e Diana (Alinne Moraes) ainda não convenceu a noiva! Ela está com a pulga atrás da orelha com a suspeita de que tudo não passa de uma armação da sogra. Mas ao falar sobre essa desconfiança com o amado, acaba criando o maior climão.

"Sua mãe não queria que a gente casasse, e acabou que não teve casamento... Não parece muita coincidência?!", ela insinua, sem conseguir completar a frase. "Você tá maluca, Diana? Minha mãe tá na mão de um bandido, o cara ligou, você ouviu! E você pensando uma coisa dessas dela?", responde Léo, revoltado.

Diante da reação do cantor, Diana recua e pede desculpas. "Pô, gata... Pegou pesado agora... Essa doeu", ele reage.

Como será que esse falso sequestro vai acabar? Fique ligado em Rock Story nesta quarta-feira, 11/1.