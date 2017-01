Executiva vai procurar o empresário e fica desconfiada ao dar de cara com a sogra

Por: GShow

Em 06 de janeiro, 2017 - 14h25 - Novelas

Néia (Ana Beatriz Nogueira) e Lázaro (João Vicente de Castro) não desistem de tentar separar Diana (Alinne Moraes) e Léo (Rafael Vitti) e, após a loira aceitar o pedido de casamento do cantor, a mãe do ídolo pop vai até a casa do empresário para saber qual será o novo plano. "Que ideia foi essa que você teve pra melar o casamento do meu filho? Tava tão animado no telefone...", pergunta ela.

Quando Lázaro vai começar a explicar sua nova ideia, no entanto, os dois são surpreendidos: Diana chega para tratar de um assunto particular com o empresário e já vai entrando após ser atendida pela diarista. Ao ver a sogra no local, ela se assusta. "O quê que a senhora tá fazendo aqui? Que caras são essas? Quê que vocês tavam falando aí?", quer saber ela.

Será que Néia e Lázaro vão conseguir disfarçar esse flagra? Confira em Rock Story nesta sexta-feira, 6/1.