Néia e Lázaro armam plano para impedir união e Chiara se revolta contra a mãe

Por: Gshow

Em 31 de dezembro, 2016 - 10h46 - Novelas

Diana (Alinne Moraes) vai dizer "sim" ao pedido de casamento feito por Léo Régis (Rafael Vitti) durante a apresentação do cantor em uma casa de shows. "Eu quero te dizer que nesse momento eu sou o cara mais feliz do universo. E eu juro, aqui na frente do meu público, que vou te fazer a mulher mais feliz do universo também", diz ele, diante dos fãs. Fofo, não é mesmo?

Quem não vai curtir muito a ideia é Chiara (Lara Cariello), que vai se revoltar contra a mãe, assim como Gordo (Herson Capri), Néia (Ana Beatriz Nogueira) e Lázaro (João Vicente de Castro). Enquanto o dono da Som Discos vai trocar farpas com a filha na frente da neta, a mãe de Léo arma mais um plano para impedir que o casamento aconteça. E tudo isso com a ajuda do empresário. Confira tudo no último capítulo de Rock Story do ano: sábado (31/12).