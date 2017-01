Executiva ouve mais do que devia quando vai à casa do ex-marido

Por: GShow

Em 19 de janeiro, 2017 - 07h51 - Novelas

Alguém amassa a Diana (Alinne Moraes), por que ela vai ficar passada ao descobrir que Gui (Vladimir Brichta) será pai pela terceira vez. Irritada por achar que o roqueiro está negligenciando a filha Chiara (Lara Cariello), a executiva da Som Discos vai até a casa do ex para uma explicação.

A revelação vem logo quando ela chega, no meio de uma conversa entre Edith (Viviane Araújo) e Júlia (Nathália Dill) entreouvida pela loira na porta da casa de Gui. “Eu sei que é cedo, mas eu sou ansiosa e não me segurei... trouxe um presentinho pro bebê! É um macacãozinho, comprei amarelo porque você ainda não sabe se é menina ou menino...”, diz a mulher de Nelson (Thelmo Fernandes), animada.

No mesmo momento, as duas são surpreendidas por Diana: “Você... Você tá grávida, Lorena?!”, pergunta ela, sem acreditar no que ouviu.

Gente! Como a executiva vai reagir com a notícia?! Acompanhe em Rock Story nesta quinta-feira, 19/1.