Filha de Gordo não admite a traição da namorada do pai

Em 17 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Diana (Alinne Moraes) não perdoa Laila (Laila Garin) por ter traído Gordo (Herson Capri) novamente, em “Rock Story” (Globo/TV Liberal). A bela vai estapear duas vezes a cantora, após saber que ela foi flagrada pelo pai aos beijos com o amante, Jorginho (Marcello Antony). As informações foram divulgadas pela jornalista Carla Bittencourt, do jornal “Extra”.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.