Pedido de Chiara para morar com o pai mexe com a executiva

Por: GShow

Em 05 de janeiro, 2017 - 17h50 - Novelas

Diana (Alinne Moraes) tem uma solução na ponta da língua quando Chiara (Lara Cariello) pede para morar com o pai: "Olha só, Chiara, o Léo (Rafael Vitti) já arrumou uma casa linda pra gente. Depois do casamento, nós vamos morar lá e você vai adorar", diz a mãe da menina.

A criança, no entanto, fica irredutível. "Não quero morar com você e o Léo! Já disse que eu quero morar com meu pai, mãe! Eu quero a minha vida como era antes", argumenta ela.

Tal pedido deixa a executiva visivelmente confusa. Diana, inclusive, passa a considerar a proposta de Lázaro (João Vicente de Castro): voltar para a antiga casa de Gui Santiago (Vladimir Brichta), que agora pertence ao empresário. Será que ela vai aceitar a oferta? Fique ligado em Rock Story nesta quinta-feira, 5/1.