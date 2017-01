Executiva pede que o empresário faça uma proposta para a cantora

Por: Gshow

Em 07 de janeiro, 2017 - 09h38 - Novelas

Para ver Laila (Laila Garin) bem longe da Som Discos e de seu pai, Gordo (Herson Capri), Diana (Alinne Moraes) está disposta até a fazer aliança com Lázaro (João Vicente de Castro)! "Você vai me ajudar a tirar pra sempre aquela insuportável da vida do meu pai e da nossa gravadora", ela pede, ao empresário.

Ele não entendo bem aonde Diana quer chegar e ela explica: "A Laila só tá com o meu pai pra fazer a porcaria do DVD, Lázaro! Se outra gravadora se interessar em bancar, esse amor que ela sente por ele vai morrer rapidinho", a executiva dispara.

Lázaro rebate a ideia de Diana: "E se ela aceitar? Essa proposta toda é mentira. Eu não vou ter como levar a farsa adiante!". Mas a filha de Gordo garante: "Eu só quero que você grave a Laila dizendo com todas as letras que aceita a proposta, que vai deixar meu pai de fora e não vai contar nada pra ele. Essa gravação já serve pra afastar os dois. Me ajuda?", pede.

Será que Lázaro vai aceitar a proposta? Acompanhe em Rock Story neste sábado, 7/1.