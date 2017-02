No Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância, o Hospital Galileu promoveu uma ação educacional sobre o tema

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 15 de fevereiro, 2017 - 19h13 - Pará

Nesta quarta-feira (15) comemora-se o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância. Para lembrar o tema e alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, o Hospital Público Estadual Galileu, em Belém, promoveu ação de educação em saúde voltada aos usuários que aguardavam atendimento ambulatorial.

“O tema é muito pertinente, e confesso que nunca tinha ouvido falar sobre ele. Sempre achei que câncer só dava em pessoas mais velhas e que tinham maus hábitos de vida, mas hoje vi que não”, disse a dona de casa Darcineida Gomes dos Santos, de Abaetetuba, nordeste do Pará, que é mãe de um pré-adolescente de 13 anos. “Com certeza agora, depois dessa explicação, ficarei mais atenta aos cuidados com meu filho”, frisou.

A também dona de casa Elane Cristina Reis, 38 anos, que aguardava enquanto o esposo se consultava, foi outra que aprendeu mais sobre o assunto. “Tenho um filho de 5 anos. Já tinha escutado falar sobre câncer em crianças, mas hoje consegui esclarecer minhas dúvidas. Fiquei muito feliz por saber mais sobre esse tema aqui no hospital, pois é de grande valia para toda população”, afirmou ela, que é moradora de Benevides, na região metropolitana de Belém.

Segundo o diretor geral do hospital, Saulo Mengarda, a ação reforça o interesse que a unidade tem em promover saúde. “Não estamos aqui apenas para tratar de doenças, mas também para preveni-las, sejam quais forem. Sempre procurarmos os mais diversos temas de educação em saúde para alertar a comunidade e orientá-la quanto aos cuidados necessários”, afirmou.

Além do Hospital Galileu, outras unidades gerenciadas pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar no Estado, como o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, o Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, e o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - que é referência no tratamento de câncer em crianças e adolescentes de zero a 19 anos - estão com programação referente ao tema.