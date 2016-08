Em 29 de agosto, 2016 - 18h40 - Tecnologia

Nesta segunda-feira, dia 29, está sendo comemorado o Dia Internacional do Gamer. A data foi criada por revistas especializadas espanholas para parabenizar os amantes dos jogos eletrônicos pelo mundo todo. Os videogames se transformaram ao longo das décadas em um mercado mundial que mais movimenta dinheiro. Os games cada vez mais mais populares e diversificados alcançam todas as faixas etárias geraram somente no Brasil, no ano passado, mais de US$ 1 bilhão.

Neste dia especial quem ganha o presente é o leitor do Portal ORM e o do Jornal O Liberal que poderá conferir a cobertura exclusiva da maior feira de videogames da América Latina - a Brasil Game Show (BGS). O repórter do caderno Magazine de O Liberal, Vito Gemaque, fará a cobertura especial da 9ª edição da BGS, realizada em São Paulo, entre os dias 01 e 05 de setembro. Os leitores poderão conferir assuntos em primeira mão em vídeos e reportagens sobre a chegada da realidade virtual, lançamentos das principais franquias de jogos, cosplay e finais de campeonatos de E-Sports.