A data mostra a importância do olhar voltado para o desenvolvimento sem destruição da biodiversidade

Em 04 de setembro, 2016 - 06h00 - Troppo

Na próxima segunda-feira, 5, é comemorado o Dia da Amazônia, o bioma mais discutido no atual momento vivido pelo planeta, repleto de problemas relacionados às alterações climáticas globais. A data surgiu para evidenciar as questões que prejudicam a região há anos, sobretudo, com os avanços industriais e agropecuários na área e foi escolhida como forma de homenagear a Província do Amazonas por Dom Pedro II em 1850. O grande objetivo deste dia é discutir sobre os modos como o homem atua sem o devido cuidado e respeito, além de abordar formas de desenvolvimento sem que haja a destruição da rica biodiversidade presente.