Lista conta com 'Aquarius' e 'Chatô'; decisão sai no próximo dia 12

Por: O Globo

Em 05 de setembro, 2016 - 19h19 - Entretenimento

Rio — Dezesseis longas nacionais vão tentar uma vaga ao Oscar de melhor filme estrangeiro, no ano que vem. A lista das produções inscritas foi divulgada pela Secretaria do Audiovisual e conta com "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho, e "Chatô - O rei do Brasil", de Guilherme Fontes. Uma comissão de pessoas ligadas ao audiovisual está encarregada de escolher o representante brasileiro na premiação americana. O anúncio será feito no dia 12.

Como esperado, "Boi neon", de Gabriel Mascaro, e "Mãe só há uma", de Anna Muylaert, estão fora da lista. Os dois diretores haviam anunciado que retirariam seus filmes da disputa, por questionarem a imparcialidade da comissão, alvo de polêmica desde que um de seus integrantes (o crítico Marcos Petrucelli) condenou nas redes sociais a atitude da equipe de "Aquarius" (que protestou contra o impeachment em Cannes) e acusou Mendonça Filho de usar dinheiro público para ir ao festival. Mesmo assim, a quantidade de filmes inscritos é alta — no ano passado, foram nove títulos.

Em nota, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse confiar "plenamente na isenção e na capacidade da comissão avaliadora". "Será um trabalho difícil, pois a safra de filmes brasileiros está excelente", afirmou.

Os outros filmes que vão tentar uma vaga no oscar são "A despedida", de Marcelo Galvão; "Mais forte que o mundo", de Afonso Poyart; "O outro lado do paraíso", de André Ristum; "Pequeno segredo", de David Schurmann; "Uma loucura de mulher", de Marcus Ligocki Júnior; "Nise – O coração da loucura", de Roberto Berliner; "Vidas partidas", de Marcos Schetchman; "O começo da vida", de Estela Renner; "Menino 23: Infâncias perdidas no Brasil", de José Belisario Cabo Penna Franca; "Tudo que aprendemos juntos, de Sérgio Machado"; "Campo Grande", de Sandra Kogut; "A bruta flor do querer", de Andradina Azevedo e Dida Andrade; "Até que a casa caia", de Mauro Giuntini; e "O roubo da taça", de Caito Ortiz.

A comissão especial do Oscar é formada por Marcos Petrucelli, Adriana Rattes, Luiz Alberto Rodrigues, George Torquato Firmeza, Bruno Barreto, Carla Camurati, Paulo de Tarso Basto Menelau, Silvia Maria Sachs Rabello e Sylvia Regina Bahiense Naves.

Veja a lista completa de filmes:

"Aquarius", de Kleber Mendonça Filho

"Chatô - O rei do Brasil", de Guilherme Fontes

"Mais forte que o mundo - A história de José Aldo", de Afonso Poyart

"Nise - O coração da loucura", de Roberto Berliner

"Campo Grande", de Sandra Kogut

"Menino 23: Infâncias perdidas no Brasil", de Belisário Franca

"Pequeno segredo", de David Schürmann

"O roubo da taça" de Caíto Ortiz

"A despedida", de Marcelo Galvão

"O outro lado do paraíso", de André Ristum

"Uma loucura de mulher", de Marcus Ligocki Júnior

"Vidas partidas", de Marcos Schechtman

"Tudo que aprendemos juntos", de Sérgio Machado

"O começo da vida", de Estela Renner

"A bruta flor do querer", de Andradina Azevedo e Dida Andrade

"Até que a casa caia", de Mauro Giuntini