Os exames agendados para o dia 30 serão atendidos nos dias 5 e 6

Por: Redação ORM News

Em 30 de dezembro, 2016 - 20h00 - Pará

Os candidatos à habilitação com exames agendados por meio do site do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) para esta sexta-feira (30), serão atendidos na próxima semana, nos dias 05 e 06 de janeiro.

Segundo o Detran, a medida é em razão do ponto facultativo publicado no Diário Oficial do Estado, com a finalidade de adoção de procedimentos relacionados ao encerramento do exercício atual.

O órgão ressalta que houve alteração apenas nas datas de realização dos exames. Os candidatos devem se dirigir ao mesmo local e horário indicados no momento do agendamento para fazer o exame.