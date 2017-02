Serão leiloados motos, caminhões, ônibus, carros e outros veículos em bom estado e como sucataria

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 16 de fevereiro, 2017 - 16h16 - Belém

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza nesta sexta-feira (17), às 9h, o tradicional leilão de carros apreendidos. A ação tem como objetivo leiloar veículos detidos há mais de 60 dias e que ainda aguardam destino nos Parques de Retenção de Belém e em parques terceirizados. Serão leiloados motos, caminhões, ônibus, carros e outros veículos em bom estado e como sucataria, que foram apreendidos, recolhidos ou removidos pelo órgão em operações de fiscalização. O leilão é às 9h, no pátio da VIP Leilões.

Estão proibidos de arrematar os veículos, membros da comissão, servidores do Detran-PA e aqueles que recebam numerários dos cofres da instituição, incluindo os terceirizados, bem como os temporários, pessoas físicas e jurídicas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por órgão ou entidade integrante da administração direta ou indireta das esferas federal, estadual, distrital e municipal, além dos atuais proprietários dos veículos leiloados. Menores de 18 anos e pessoas não emancipadas também não podem participar do leilão.

No ato da arrematação, o licitante deve apresentar um documento oficial de identificação com foto; CPF ou comprovante de emancipação, quando necessário e comprovante de residência atualizado. Os participantes efetuarão lances verbais ou on-line, a partir do preço mínimo de avaliação constante no edital do leilão. O pregão será transmitido em áudio e vídeo pelo sistema de leilões on-line da VIP Leilões , que pode ser acessado por meio do site www.vipleiloes.com.br.

A relação dos veículos pode ser consultada no Diário Oficial do Estado e no site do órgão. Maiores informações podem ser obtidas através do link "leilão" em www.detran.pa.gov.br.