As equipes das Coordenadorias de Educação e Fiscalização realizarão a segurança viária durante os festejos do réveillon

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 27 de dezembro, 2016 - 09h09 - Pará

Começa nesta terça-feira (27) A “Operação Fim de Ano 2016” do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) que reforçará ações de fiscalização e educação em balneários e municípios paraenses. A operação seguirá até o dia 3 de janeiro, com o efetivo de 158 agentes de fiscalização e 30 de educação, além do apoio de 30 viaturas e 20 motocicletas.

O raio de ação dos agentes de fiscalização abrangerá 13 municípios: Belém (Mosqueiro e Outeiro), Salinópolis, Soure, Bragança, Marapanim, Marudá, Conceição do Araguaia, Tucuruí, Barcarena, Marabá, Redenção, Itaituba e Castanhal; além das cidades em que a instituição mantém agências (as Ciretrans).

Ocorrências como congestionamento nas vias de acesso às praias, acidentes em decorrência do cometimento de infrações, consumo de bebidas alcoólicas combinada à direção veicular, utilização de motocicletas para cometimento de crime receberão atenção especial.

A Diretoria Técnica e Operacional (DTO) do Detran escalou para o trabalho equipes das Coordenadorias de Educação e Fiscalização que realizarão a segurança viária durante os festejos do réveillon. “Nossos esforços visam garantir a segurança viária da população durante o deslocamento para as cidades do interior do Estado e também no retorno. Montamos um planejamento que foca a fiscalização e prevenção com equipes de educação no trânsito atuando no sentido de orientar e informar o cidadão”, frisa o diretor técnico e operacional do órgão, Walmero Costa.