Em 16 de fevereiro, 2017 - 13h30 - Polícia

Na madrugada desta quinta-feira, 16, o detento Denis Henrique dos Santos Beckman foi morto no Centro de Recuperação Regional de Mosqueiro (CRRMOC).

Por volta da 1h30, uma movimentação no bloco carcerário foi verificada pelos agentes de plantão. Ao tentarem descobrir o que estava acontecendo, perceberam que presos de duas celas haviam se envolvido em uma confusão. No tumulto, Denis Henrique foi morto foi morto pelos outros presos a golpes de estoque. Já o preso Isack Pires Tavares foi ferido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

De acordo com informações da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), as equipes da ROTAM e da COE foram acionadas, controlando a situação por volta das 2h30. Nove detentos envolvidos no crime foram autuados em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e danos ao patrimônio. Um inquérito policial foi aberto para investigação