Campeão com o Uruguai, Rodrigo Bentancur curte férias com a família e nos próximos dias viaja até a Itália para fechar contrato por cinco temporadas

Em 13 de fevereiro, 2017 - 14h54 - Futebol

Campeão do Sul-Americano Sub-20 com o Uruguai, Rodrigo Bentancur deve viajar até a Itália nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com a Juventus por cinco temporadas.

No momento, o meio-campista de 19 anos, curte férias e aproveita para descansar e comemorar ao lado da família o primeiro título com a camisa da Celeste Olímpica.

Apesar de estar acordado para jogar no time italiano, o uruguaio fica no Boca Juniors até o meio de 2017, quando se apresenta ao novo clube.

Dono de um futebol vistoso, onde sabe marcar e sair para o jogo com muita intensidade, Rodrigo Bentancur foi um dos destaques do Uruguai no Sul-Americano e um dos principais jogadores do elenco Xeneize na última temporada.

De acordo com o popular diário Olé, a Vecchia Senhora desembolsou cerca de 9,5 milhões de euros para contratar o uruguaio.