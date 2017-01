O time paraense perdeu por 1 a 0 para o Avaí. Com o resultado, a Desportiva ocupa a última colocação do grupo 26

Por: Redação ORM News

Em 04 de janeiro, 2017 - 17h27 - Futebol

A Desportiva Paraense estreou com derrota na Copa São Paulo de futebol Júnior 2017. Jogando na cidade paulista de Guarulhos, pela primeira rodada do Grupo 26, o time enfrentou o Avaí e perdeu por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado por Getúlio, aos 28 do primeiro tempo de jogo. Com o resultado, a Desportiva ocupa a última posição da chave. A equipe tentará se recuperar na segunda rodada quando encara o Guarulhos-SP, nesta sexta-feira (6), no estádio Antonio Soares de Oliveira.