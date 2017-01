Reajuste maior a aposentado que ganha acima do mínimo diminui achatamento de salário

Em 18 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O governo federal anunciou anteontem que aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios com valor acima de um salário mínimo terão seus benefícios reajustados em 6,58% em 2017. O valor ficou acima do reajuste de 6,48% concedido para quem ganha um salário mínimo.

