Mudança acontece a partir das 5h30

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 05 de setembro, 2016 - 19h39 - Belém

O tráfego de veículos será alterado no centro de Belém, nesta quarta-feira (07), por conta da realização do tradicional desfile militar. A partir das 5h30, os pontos onde ocorre a concentração, o desfile e a dispersão do evento estarão fechados por agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) até o término da programação.

A Avenida Conselheiro Furtado, da Benjamin Constant até a Dr. Moraes, Gentil Bittencourt, da Serzedêlo Corrêa até a Passagem Mac Dowell, Presidente Vargas, da Osvaldo Cruz até a Marechal Hermes, Braz de Aguiar, da Serzedêlo Correa até a Generalíssimo Deodoro, Nazaré, da Dr. Moraes até a 14 de Março, Assis de Vasconcelos, da Osvaldo Cruz até a Marechal Hermes, 1º de Março, da Municipalidade até a Gama Abreu e todas as demais transversais que cruzam as Avenidas Gentil Bittencourt, Presidente Vargas e Serzedêlo Corrêa estarão interditadas para veículos durante o evento.

Assim como ocorre todos os anos, os ônibus que transitam pela Av. Visconde de Souza Franco que entrariam na Presidente Vargas vão passar direto na Marechal Hermes e seguir pelo Boulevard Castilhos França, Avenida Portugal, 16 de Novembro, Roberto Camelier e Mundurucus, seguindo a destino para os bairros. Já os ônibus que transitam pela 16 de Novembro e que entrariam pela Av. Almirante Tamandaré para alcançar a Serzedêlo, irão seguir direto até a Roberto Camelier, Mundurucus e a destino aos bairros.

Os ônibus que transitam pela Padre Eutíquio irão seguir até a João Diogo, depois 16 de Novembro, Mundurucus e a destino aos bairros. E os ônibus que transitam na Mundurucus e que entram na Travessa Quintino Bocaíuva vão seguir direto na Mundurucus até a José Bonifácio e em seguida a destino aos bairros. Os ônibus que transitam pela Governador José Malcher vão fazer o trajeto pela Assis de Vasconcelos, Marechal Hermes, Boulevard Castilhos França, 16 de Novembro, Roberto Camelier, Mundurucus e depois a destino aos bairros.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, Detran, Polícia Rodoviária Estadual e das Forças Armadas estarão distribuídos ao longo do trajeto para orientar quanto às mudanças no tráfego.