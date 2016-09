Fanfarra do Programa Escola da Vida, do 30º grupamento bombeiro militar se apresenta hoje na Aldeia Cabana

Em 05 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Em maio deste ano, o Programa Escola da Vida (PEV) polo do 30º Grupamento Bombeiro Militar, localizado nas dependências do quartel do Comando Geral, formou uma fanfarra (grupo de musicalização com corneta e tambores) para participar dos desfiles escolares 2016, que ocorre tradicionalmente no mês de setembro.

Vinte e seis alunos do PEV formam a fanfarra, que participou no dia 1º de setembro do desfile da Escola Estadual do bairro da Sacramenta “Ester Bandeira”, e hoje participará do tradicional desfile escolar na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira.

