Tropas vão desfilar pela avenida Presidente Vargas

Por: O Liberal

Em 07 de setembro, 2016 - 09h56 - Belém

Mais de três mil homens e mulheres de tropas federais, estaduais, municipais e grupamentos não-institucionais deverão participar, hoje, do desfile de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. Vai ser a partir das 9 horas, na avenida Presidente Vargas, no Centro de Belém. A partir das 5h30, os pontos de concentração, marcha e dispersão do desfile estarão fechados para o trânsito até o encerramento da programação. O primeiro pelotão a desfilar é o de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Já a Cavalaria da Polícia Militar vai encerrar o desfile de hoje.

O Comando Militar do Norte (CMN) vai comemorar os 194 anos da Independência do Brasil com o desfile de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), de Resende (RJ), que forma oficiais combatentes do Exército, trajando uniforme histórico. Também integram o desfile os alunos do 6º ano do Colégio Militar de Belém (CMBEL), instituição de ensino inaugurada em janeiro deste ano, que atende a filhos de civis e militares. Ao todo, a Força empregará 850 militares e 40 viaturas, divididos em 24 grupamentos.

Já a Polícia Militar desfila com dez pelotões representativos. Os pelotões são o Estado Maior da Corporação, efetivo de inativos (policiais da reserva), alunos da Academia de Polícia Militar e os batalhões de guardas, de eventos, ambiental e rodoviário, pertencentes ao Comando de Policiamento Especializado. O Comando de Missões Especiais da PM desfilará com o Batalhão de Choque, Canil e Companhia de Operações Especiais. O desfile motorizado será feito com 40 viaturas operacionais usadas no policiamento diário. Fechando o desfile militar, a Cavalaria da PM, em traje histórico, fará o tradicional trote no corredor do evento.

O Corpo de Bombeiros Militar virá com oito pelotões, sete formados por militares, totalizando 287 bombeiros, e um pelotão motorizado com 21 viaturas operacionais da corporação. Também participam do desfile os alunos do Programa Escola da Vida e a banda e música. Pela primeira vez, os bombeiros terão um pelotão formado por 41 militares femininas. Os demais pelotões também estarão formados por 41 militares, compostos pelo efetivo de alunos dos cursos de Habilitação de Oficiais e de Aperfeiçoamento de Sargentos, e militares do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (Cfae), além do efetivo dos quartéis da Grande Belém.

Já Polícia Civil participa do desfile com 16 veículos - duas motos, 12 picapes, um ônibus e um guincho. Haverá um policial em cada moto e dois em cada carro. Será instalada uma unidade móvel na Praça da República para atendimento ao público e registro de boletim de ocorrência. A Guarda Municipal de Belém irá desfilar hoje com o Estado Maior, que terá 11 integrantes; guarda-bandeira, com 10 integrantes; Grupamento Operacional Feminino, que levará ao desfile 41 membros; projeto Anjos da Guarda, 61 participantes; Grupamento Operacional Masculino, com 63 homens; Grupamento de Ações Táticas (GAT), com 42 membros; Grupamento de Ações Táticas com Cães (Atac), 42 integrantes; Ronda da Capital (Rondac), 42 integrantes e grupamento motorizado com 14 viaturas operacionais e 12 motocicletas.