PMB diz que custos do evento na Aldeia David Miguel inviabilizam realização em 2017

Por: Redação ORM News com informações de Eduardo Rocha (O Liberal)

Em 12 de janeiro, 2017 - 00h00 - Belém

O desfile oficial de Carnaval de Belém na Aldeia Cultural David Miguel não será realizado em 2017. A Prefeitura de Belém anunciou a decisão na noite desta quarta-feira (11), em uma reunião entre o prefeito Zenaldo Coutinho e dirigentes das escolas de samba da capital paraense, na sede da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem).

A PMB alega que os altos custos do evento e a crise econômica inviabilizam o evento este ano. No final de 2016, a prefeitura também cancelou a festa de revéillon no Portal da Amazônia sob a mesma alegação. No ano passado a PMB fez um aporte de R$ 3,5 milhões a título de subvenção a escolas de samba e blocos carnavalescos. Foram investidos também R$ 1 milhão em infraestrutura e serviços relacionados ao evento.

Mesmo com o cancelamento do desfile na Pedreira, os blocos e escola receberão R$ 1 milhão para realizarem o Carnaval nos bairros e distritos. 'Nós, das escolas, junto com os blocos, vamos definir como utilizar esses recursos da Prefeitura para promover arrastões nos bairros e distritos de Belém', afirmou o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial de Belém, Fabrício Gama.

Desse modo, haverá arrastões carnavalescos nos bairros e distritos de Belém, como a Ilha de Mosqueiro, Icoaraci, Outeiro e Cotijuba.