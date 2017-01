A menorá é símbolo da comunidade judaica desde a antiguidade

Extra

04 de janeiro, 2017

Numa rara e intrigante descoberta, exploradores encontraram, numa antiga cisterna em Sefelá, na Judeia, os desenhos de uma menorá e de uma cruz escavados nas paredes. Para pesquisadores da Autoridade de Antiguidades de Israel, o achado traz novas informações sobre a ocupação da região, mostrando que populações judias viveram na área durante o período do Segundo Templo, entre 530 a.C. e 70 d.C.

A descoberta foi realizada no fim do ano passado pelos exploradores de cavernas Mickey Barkal, Sefi Givoni and Ido Meroz, membros do Israel Caving Club. Segundo Meroz, eles foram para a região após ouvirem relatos de cavernas interessantes para serem exploradas.

— Foi assim que chegamos a esta caverna, que é extremamente impressionante pelas gravuras esculpidas na parede — contou Meroz. — Pouco antes de voltarmos, percebemos uma gravura que, à primeira vista, parecia com uma menorá. Quando percebemos que era uma antiga descrição de uma menorá, ficamos muito animados.

O desenho da menorá gravado na caverna tem a base com três pés, seguindo descrições do candelabro de sete velas que era usado durante o período do Segundo Templo. Também foi encontrada a figura de uma chave, característica do mesmo período.

Ao lado da cisterna existe um pombal, com espaço para dezenas de animais. Durante o período do Segundo Templo, os pombos eram usados como parte de ritos de sacrifício no Templo.

— A menorá provavelmente foi gravada na cisterna após a instalação de água ser cortada na pedra — disse Sa'ar Ganor, da Autoridade de Antiguidades de Israel. — Talvez por habitantes de um assentamento judaico que estava situado lá durante o período do Segundo Templo e da Revolta de Bar Kokhba. A cruz foi gravada mais tarde, durante o período bizantino, provavelmente no século IV d.C.

A menorá é símbolo da comunidade judaica desde a antiguidade. Durante o período do Segundo Templo, o candelabro possuía três pés, diferente do que aparece no Arco de Tito, em Roma, construído em 81 d.C, que tem a base sólida e foi usado como modelo para o emblema do Estado de Israel.