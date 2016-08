Segundo Austin Rating, país perderá 3,4 milhões de vagas ou a população do Uruguai

Por: O Globo

Em 30 de agosto, 2016 - 16h27 - Economia

A taxa de desemprego com base na Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Mensal), divulga nesta terça-feira pelo IBGE, atingiu em julho a maior marca da série histórica, 11,6%, ante 11,3% em junho. Com o resultado do mês passado, o Brasil ocupa a 7ª posição em um ranking compilado pela consultoria Austin Rating, que contempla 51 países.

À frente do Brasil nesta lista, aparecem apenas a África do Sul (com taxa de 26,6%), Espanha (19,9%), Montenegro (17,3%), Jordânia (14,7%), Croácia (13,3%) e Chipre (11,7%). Logo atrá do índice de desemprego brasileiro, aparecem o da Itália (11,6%), da Eslovênia (10,8%), da Ucrânia (10,3%) e da França (9,9%).

De acordo com números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, o contingente de desempregos no país incorporou cerca de 623.520 pessoas de janeiro a julho deste ano.

— Considerando o saldo líquido de 2015, que foi de aproximadamente 1,6 milhão de pessoas desempregadas sem carteira assinada, e o resultado estimado para 2016 de aproximadamente 1,8 milhão de postos de trabalhos fechado, pode-se dizer que o Brasil perdeu o equivalente à população do Uruguai em dois anos (ou 3,4 milhões de pessoas) — observa o economista-chefe da Austin Rating, responsável pelo estudo.

Os países com maior taxa de desemprego

De acordo com Agostini, o pior desse cenário é que, mesmo havendo a perspectiva de "mudanças no rumo da política econômica do Brasil" que pretende colocar novamente o País na rota do crescimento econômico, o mercado de trabalho ainda vai demorar algum tempo para se recuperar.

— Ou seja, a renda deve continuar deprimida e o nível de emprego ainda baixo considerando o contingente desempregado. Tal cenário decorre do elevado nível de ociosidade produzido pelo segundo ano consecutivo de recessão econômica no Brasil — observa o economista.

Assim, continua ele, mesmo que os indicadores antecedentes de confiança na economia e os de intenção de investimentos já estejam sinalizando certa melhora nos últimos meses, o processo de contratação de mão de obra só deverá ocorrer na medida em que o nível de utilização da capacidade instalada se recupere e atinja os níveis observados na primeira metade de 2014.

— E, muito provavelmente, isso só deve acontecer entre o final de 2017 e início de 2018, visto que o processo de reconstrução econômica será lento de gradativo, inclusive sem a ocorrência de alterações na conjuntura econômica e política global — conclui Agostini.