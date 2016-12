BALANÇO: País vai reverter a crise do desemprego no 2º semestre, acredita o presidente

Por: Brasília (DF): Agência Estado

Em 30 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

O presidente Michel Temer afirmou ontem que acredita que a partir do segundo semestre do ano que vem o desemprego comece a cair. "Não quero iludir ninguém, mas esse será um tema que começará a ser efetivado, consolidado, (...) pensando o que temos de projeções, que a partir do segundo semestre do ano que vem é muito provável que o desemprego venha a cair em função das medidas que nós estamos tomando", disse.

Segundo Temer, o governo sabe da "angústia do desemprego". "É uma coisa que perturba as pessoas no nosso país. Cria sentimento de instabilidade muito grande", afirmou.