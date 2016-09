Conheça os inúmeros benefícios da massagem modeladora ou 'massagem milagrosa'

Por: Redação ORM News

Em 06 de setembro, 2016 - 19h15 - Beleza

Em tempos onde aparelhos para redução de gorduras e novos tipos de cirurgias estéticas surgem a todo instante, a massagem modeladora se apresenta como a melhor alternativa quando se está à procura de algo rápido, seguro, eficaz e barato. A modeladora, definida por alguns como milagrosa, é feita com movimentos rigorosos de pressão, deslizamento e amassamento da pele. O objetivo é eliminar duas clássicas inimigas das mulheres: celulite e gordura localizada.

A técnica é a mais indicada por diversos profissionais de clínicas de estética, centros de fisioterapia, academias e até salões de beleza. Porém, em primeiro lugar, este tipo de tratamento deve ser realizado por profissionais especializados, que entendam a anatomia e fisiologia do corpo. 'O bom resultado depende muito do profissional que irá realizá-lo, pois ele saberá utilizar de forma correta o peso da mão, a condução, para que haja a quebra de gordura e desinflamação da celulite. Desta forma, a cliente vai perder, em apenas uma sessão, de 2cm até 3cm de gordura', explica Clea de Jesus, esteticista na clínica Depyl e Derm, em Belém.

O tratamento não é caro, mas, é preciso tomar muito cuidado com os famosos 'pacotes fechados', oferecidos por algumas clínicas. 'Assim como, para cada tipo de cabelo existe um shampoo correto, cada corpo reage de maneira diferente aos diversos tratamentos. Por isso, a avaliação é muito importante. Na Depyl e DermSudio, fazemos de forma gratuita', disse.

O primeiro passo para quem quiser usufruir do tratamento é procurar um profissional para fazer uma avaliação e identificar o que precisa ser feito. Foi o caso da jornalista Talytha Araujo, que, após vários tratamentos, só obteve resultado com a massagem manual. 'Já tive experiências com tratamentos dolorosos e arriscados, porem não tive os resultados desejados. A massagem modeladora junto à drenagem linfática me fizeram perder muita medida. Melhorou a aparência do rosto e ainda melhorou meu sono. Estou bastante satisfeita', afirma.

A idade mínima para começar o tratamento é de 16 anos e outro aspecto importante é o pós tratamento. O tipo de alimentação e a rotina diária que cliente mantém ajudam a concluir o processo com eficácia. 'Esta é a oportunidade de a pessoa desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis e começar a fazer algum tipo de atividade física, como uma simples caminhada', diz a esteticista Natália Dias.