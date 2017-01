Local estava com funcionamento restrito desde a última semana por problemas estruturais. Ninguém ficou ferido

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 18h55 - Pará

Uma parte do forro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município de Santa Isabel do Pará, no nordeste do Estado, desabou na tarde desta sexta-feira (13). Justamente por apresentar problemas estruturais, o local estava com funcionamento restrito. Ninguém ficou ferido.

Uma das responsáveis pelo local, a doutora Débora Jares, conversou com a reportagem do portal ORM News e se mostrou indignada com a situação estrutural do local. 'Esta UPA é nova. Foi inaugurada há apenas quatro meses, ainda na antiga gestão. Era para estar tudo novo ainda', falou.

Porém, Jares contou que o grupo que está administrando o local encontrou problemas no prédio logo nos primeiros dias de visita. 'Vimos rachaduras e até goteiras e ficamos preocupados. Por conta disso, decidimos tirar o funcionamento 100% da UPA e deixá-la operando apenas na missão de encaminhar os pacientes para o hospital municipal. Vendo o que aconteceu hoje, vejo que foi uma decisão sábia!', frisou.

O Hospital de Santa Isabel do Pará registrou a chegada de cerca de 130 pacientes por dia vindos através do encaminhamento da UPA nesta última semana.