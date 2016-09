MP investiga presença de capitão do Exército entre manifestantes de SP

O líder do PSOL na Câmara, deputado Ivan Valente (PSOL), pediu oficialmente ao ministro da Defesa, Raul Jungmann, esclarecimentos sobre a denúncia de que um capitão do Exército se infiltrou entre o grupo de manifestantes preso no dia 4, pouco antes de um protesto contra o presidente Michel Temer, em São Paulo. Como parlamentar, Ivan Valente tem a prerrogativa de solicitar esclarecimentos a ministérios.

Segundo a assessoria de Ivan Valente, o parlamentar da oposição questionou ao Ministério da Defesa no requerimento protocolado nesta terça (13) quais foram os objetivos do Exército em infiltrar um militar em manifestações e indagou se a iniciativa foi colocada em prática em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O deputado do PSOL indagou ainda há quanto tempo as Forças Armadas têm monitorado movimentos sociais, se algum partido político também foi ou está sendo monitorado e quantos agentes estão infiltrados nessas operações.

“A utilização de membros do exército para monitorar os protestos e os movimentos sociais parece ter sido planejada com o propósito de reprimir, violentamente e sem ordem judicial, uma manifestação legítima e a livre organização política e social. Essa prática, típica de regimes ditatoriais, é um grave ataque à liberdade de reunião e expressão e não pode ser permitida na democracia”, escreveu Ivan Valente em nota distribuída à imprensa.

Procurado pelo G1, o Ministério da Defesa informou que, assim que o requerimento chegar à pasta, prestará os esclarecimentos ao deputado.

O Ministério Público de São Paulo investiga a suspeita de que oficial das Forças Armadas teria se infiltrado entre manifestantes. O site de notícias "Ponte" e o jornal "El País" identificaram o capitão do Exército William Pina Botelho como o militar supostamente infiltrado no grupo de manifestantes que foi preso na semana passada em São Paulo. Ainda de acordo com os dois veículos de imprensa, William se apresentava nas redes sociais como Balta Nunes.

Um dos manifestantes que foi preso no domingo e não quis se identificar confirmou a história. Segundo ele, os jovens foram levados para uma delegacia e Balta, como William se apresentava nos protestos, não seguiu com o grupo.

"A gente foi enviado direto para o Deic e, nesse momento que a gente entrou no camburão para ir, o Balta já não foi junto. E aí no chat que a gente tinha no WhatsApp, ele conversando, falou que estavam mandando ele para outra DP porque ele estava com documento falso. E aí meio que morreu o contato. Ele insistiu um pouco na ideia e a gente achou meio suspeito. Como assim só ele vai para outra DP?", contou o jovem preso.

O boletim de ocorrência que registrou a prisão dos 21 manifestantes não cita William. Apenas diz que um homem, que não se identificou, chamou atenção dos policiais para um grupo de manifestantes.

Em nota divulgada no início desta semana, o Exército confirmou que o capitão William é oficial do Exército lotado no Comando Militar do Sudeste e ressaltou que as circunstâncias ainda estão sendo apuradas.

Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo se limitou a dizer que desconhece qualquer ação de inteligência que tenha sido realizada por qualquer outro órgão de segurança.

No dia seguinte à prisão do grupo de 21 manifestantes, a Justiça mandou soltar todos os jovens. Em seu despacho, o juiz Rodrigo Camargo disse que eles não tinham antecedentes criminais nem intenção de realizar nenhum crime.

Ainda segundo o magistrado, o Brasil, como estado democrático de direito, não pode legitimar a prisão para averiguação.