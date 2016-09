Martín Silva entrará na vaga de Jordi com a responsabilidade de contribuir para que a equipe volte a vencer na competição

Por: Extra

Em 08 de setembro, 2016 - 08h51 - Futebol

Martín Silva está de volta ao Vasco após defender a seleção uruguaia nas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O goleiro retornará ao time para a partida de sábado, contra o Oeste. O atleta desfalcou o Cruz-maltino em duas rodadas da Série B, nas derrotas para o Vila Nova e Bahia.

Martín Silva entrará na vaga de Jordi com a responsabilidade de contribuir para que a equipe volte a vencer na competição.

Além do goleiro, o técnico Jorginho também terá o retorno do zagueiro Luan, que não enfrentou o Bahia. O jogador cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Com o campeão olímpico à disposição, o Vasco terá a sua dupla de zaga titular, já que Rodrigo também está garantido para o compromisso em São Januário.

— Nosso pensamento é o mesmo. Independentemente do resultado de outras equipes na competição, precisamos fazer o nosso dever de casa —avisa o lateral-direito Yago Pikachu.

Jorginho testa Júnior Dutra entre os titulares

O atacante Júnior Dutra é a nova aposta do técnico Jorginho para dar fim ao jejum do Vasco de cinco partidas sem vitórias na Série B. O jogador, contratado em julho ao Al Arabi, do Catar, ainda não disse ao que veio. Agora, com a dificuldade dos homens de frente em criarem jogadas, o atacante foi testado no coletivo de quarta-feira e deve ter chance para o jogo de sábado, contra o Oeste, às 16h30, em São Januário.

A atividade foi com os portões fechados. A preocupação da comissão técnica é blindar os atletas. Segundo Yago Pikachu, o principal é vencer logo para não deixar a ponta escapar — hoje, o Vasco está em segundo, com 41 pontos, um atrás do Atlético-GO, que já jogou na rodada. O lateral-direito citou o desgaste com a sequência da partidas como um dos motivos da má fase.

— É uma boa semana de trabalho, precisávamos disso após uma sequência de jogos durante a semana. Essas viagens também estão sendo desgastantes — disse.

Pelo treino de ontem, a formação do Vasco poderá ser com Martín Silva , Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Douglas, Andrezinho e Nenê; Junior Dutra, Jorge Henrique e Éderson.