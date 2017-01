Pascal Duvier foi demitido após o assalto sofrido pela socialite em Paris

Por: O Globo

Em 15 de janeiro, 2017 - 15h25 - Celebridades

Quase um membro honorário da família Kardashian, Pascal Duvier foi demitido em 2016 após o assalto sofrido por Kim em seu quarto de hotel em Paris, em outubro. Pela primeira vez, o segurança pessoal do clã falou publicamente sobre a série de eventos daquele dia e revelou não ter arrependimentos sobre suas ações - na noite do incidente, ele acompanhava Kendall e Kylie a uma balada depois de deixar Kim.



"Não gosto de perder meu tempo em pensamentos como 'e se' e 'como poderia ter sido se'. Muitas coisas boas e muitas coisas ruins acontecem. A vida é uma reação em cadeia das decisões e ações que você toma. Toda mudança afeta algo", comentou o alemão à Fairfax Media. I don't like to waste my time on thoughts about 'what if' or 'what could have been if…'. Many good and many bad things happen. Life is a chain reaction of decisions and actions you take, you can't choose only to change certain things. Every change affects everything."

Duvier, cujos entes queridos foram perturbados pela imprensa nos últimos tempos, desviou de perguntas sobre seu atual emprego ou sobre a demissão ainda não oficial, mas comentou que deseja novos desafios e viagens com seus atuais e novos clientes e que não tem problemas em voltar para Paris: "Se eu fosse tentar evitar todos os lugares que trazem más recordações, eu não poderia ficar nem em casa. Infelizmente, hoje em dia você tem que tomar cuidado em todo lugar que estiver".