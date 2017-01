Mike Goldberg foi dispensado da organização com a chegada da nova direção do UFC

Por: Lancenet

Em 07 de janeiro, 2017 - 15h48 - Artes Marciais

O UFC 207 significou muito mais do que resultados expressivos e marcantes dentro do octógono. O evento também representou a despedida de Mike Goldberg das transmissões dos eventos do Ultimate. O narrador oficial do evento foi dispensado pelos novos donos da franquia.

Depois de alguns dias sem fazer pronunciamento - além de não ter a oportunidade de se despedir dos fãs no UFC 207 -, Goldberg divulgou um comunicado no Twitter onde agradece o apoio dos fãs e amigos que o acompanharam ao longo dos 19 anos trabalhados no UFC.

- Que jornada incrível! Serei para sempre grato por ser parte dessa jornada com todos vocês pelos últimos 19 anos! Gostaria de poder responder a cada fã, lutador e membro da imprensa que estendeu a mão e mostrou seu apoio, gratidão e apreciação! Tem sido gratificante - escreveu o narrador.