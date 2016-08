Brasileiro chega à sexta vitória seguida na categoria, fica muito mais próximo da sonhada luta pelo título dos meio-médios

Por: G1

Em 28 de agosto, 2016 - 11h16 - Artes Marciais

Não tem mais como o UFC negar a Demian Maia uma chance de disputar o cinturão dos pesos-meio-médios. Com uma atuação de gala, mostrando toda a categoria do seu jiu-jítsu, o brasileiro finalizou o americano Carlos Condit com um mata-leão clássico em apenas 1m52s do primeiro round, na luta principal do "UFC: Maia x Condit". Esta foi a derrota mais rápida da carreira de Carlos Condit, que é ex-campeão interino da categoria. Por sua vez, o brasileiro recebeu apenas 13 golpes nas suas últimas quatro lutas, e apenas um neste sábado. Além disso, Maia somou sua 18ª vitória no UFC, ficando a apenas uma do recorde de 19, que pertence a Georges St-Pierre e Michael Bisping.

- Agora, com seis vitórias em seguida, e agora contra um ex-campeão, que nocauteou todos que o enfrentaram, eu acho que mereço a disputa pelo cinturão. Eu estava na sua luta contra Robbie Lawler e vi como ele lutou. Tenho o máximo de respeito por Carlos Condit, ele é um guerreiro. Agora vou esperar pelo vencedor da luta entre Tyron Woodley e Stephen Thompson. Eu luto pela comunidade do jiu-jítsu, que é maior do que qualquer país - disse Demain Maia, que se emocionou muito e foi às lágrimas após a luta.

Condit, por sua vez, não escondeu a decepção pela derrota, e preferiu não dizer se continua lutando ou se aposentará em seguida.

- Primeiro, parabéns a Demian. Tenho o máximo respeito por ele como artista marcial. Não tenho ideia do que acontecerá no futuro, tenho que me reunir com a minha equipe e conversar. O que aconteceu hoje foi totalmente diferente do que eu esperava - disse Condit.

A luta começou com os dois lutadores medindo a distância e buscando estudar um ao outro. Demian Maia buscou a perna esquerda de Condit e levou a luta para o chão. Na meia-guarda do americano, o brasileiro dominou as costas de Condit. Com extrema facilidade, Demian Maia preparou e encaixou o mata-leão, que não deu alternativa ao americano que não fosse bater em desistência.

CARD PRINCIPAL

Anthony Pettis venceu Charles do Bronx por finalização a 1m49s do R3

Paige VanZant venceu Bec Rawlings por nocaute aos 17s do R2

Jim Miller venceu Joe Lauzon por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

CARD PRELIMINAR

Sam Alvey venceu Kevin Casey por nocaute técnico aos 4m56s do R2

Kyle Bochniak venceu Enrique Barzola por decisão dividida (29-28, 27-30 e 29-28)

Alessio Di Chirico venceu Garreth McLellan por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Felipe Silva venceu Shane Campbell por nocaute técnico a 1m13s do R1

Chad Laprise venceu Thibault Gouti por nocaute técnico a 1m36s do R1

Jeremy Kennedy venceu Alex Ricci por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)