Equipamentos provocavam poluição sonora na feira do Guamá

Em 06 de maio, 2017 - 06h00 - Polícia

Policiais civis da Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema) apreenderam equipamentos de som durante uma etapa da operação Harpócrates, de combate ao crime de poluição sonora no entorno da feira do Guamá, em Belém. Durante a operação, fontes sonoras foram apreendidas e foram confeccionados seis procedimentos policiais por crime previsto no artigo 54, da Lei de Crimes Ambientais, por causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana.

Segundo o diretor da Dema, delegado Luís Xavier, a equipe de policiais civis realizou incursões na área e fiscalizações em estabelecimentos comerciais.

