Os pássaros estavam em situação de maus tratos e comércio ilegal

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 18h13 - Notícias

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema) apreendeu hoje (12), em Belém, 102 aves da fauna brasileira, que estavam em situação de maus tratos e comércio ilegal. A operação ocorreu em uma casa no bairro do Mangueirão. Um homem foi conduzido para a delegacia, acusado de comercializar os pássaros sem licença ambiental. A Polícia Civil deve dar mais detalhes sobre o caso nesta sexta-feira (13).