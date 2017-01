Para Mychell Guimarães, cozinhar tem sabor de liberdade, que origina criações próprias e com muitos conceitos particulares

Em 08 de janeiro, 2017 - 06h00 - Troppo

Alcançar a originalidade na cozinha não é uma tarefa fácil de se conseguir, muito menos demanda pouco tempo. O chef de cozina Mychell Guimarães Nascimento sabe bem disso, pois para chegar ao ponto de inventar as próprias receitas e molhos, uma extensa caminhada foi percorrida. “Comecei a cozinhar ainda novo, vendo minha mãe, que trabalhava fazendo buffets e encomendas. Fui me aproximando desse ramo e não consigo mais me afastar de tudo isso. Meus três professores são minhas referências, inspirações e amigos, Ivie Maneschy, Thamara Almeida e Comaru Leal”, justifica o chef.