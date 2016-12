Não se trata de um app de sistema ou que dependa de root para a exclusão

Por: Techtudo

Em 28 de dezembro, 2016 - 16h29 - Tecnologia

Se você está sofrendo com a duração da bateria do seu smartphone, talvez tenha acessado esta notícia com muita esperança. Pois felizmente, estamos falando de um aplicativo que realmente garante um aumento na autonomia  e que pode ser desinstalado por qualquer pessoa. Isso mesmo: não se trata de um app de sistema ou que dependa de root para a exclusão.

Infelizmente, nem todo mundo vai querer pagar o preço que isso vai cobrar. De acordo com vários veículos da imprensa internacional e também usuários que publicaram seus resultados em fóruns, uma forma bem simples de aumentar a autonomia do Android está em excluir o aplicativo oficial do Facebook.

De acordo com muitos dos que fizeram a experiência, além de aumentar a autonomia em cerca de 20%, também foram percebidas algumas melhorias de desempenho e velocidade com o processo. O Metro ainda revela que o Facebook Messenger não influencia tanto quanto o app principal da rede social. Caso você decida fazer a exclusão do aplicativo do Facebook, você pode continuar acessando os feeds e perfis diretamente pelo Google Chrome — ou qualquer outro navegador instalado em seu smartphone.