Categoria reivindica pagamento de gratificação previsto em lei estadual

Por: Redação ORM News com informações de Victor Furtado (O Liberal)

Em 29 de agosto, 2016 - 15h45 - Pará

Representantes dos delegados de Polícia Civil do Pará e do governo do Estado se reúnem na próxima semana para continuar a negociação visando o cumprimento da lei que estabelece a incorporação de abonos aos salários da categoria. A lei estadual complementar 94/2014, estabelece que o abono seria incorporado em forma de gratificação, mas desde que a vantagem foi extinta em 2015, a categoria não recebeu mais a gratificação.

Na última negociação entre o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará (Sindelp) e o governo, na semana passada, o delegado geral Rilmar Firmino, garantiu que o pagamento da gratificação será feito conforme estabelece a lei complementar. 'O problema é que não dizem quando. A alegação sempre é de que as contas públicas estão em crise e não dá para fazer o pagamento. Mas outras categorias protegidas ganharam tudo o que pleiteavam. Nós nem estamos cobrando aumento. Só estamos exigindo o que é nosso por direito, por lei, que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) assinada pelo governador Simão Jatene. Nada mais!', diz o presidente do Sindelp, João Moraes.

De acordo com Moraes, a categoria fez uma assembleia e decidiu por não tomar medidas radicais e continuar com o diálogo com o governo, mas recorrendo à mediação de outros órgãos, como a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA), que tem acompanhado as negociações. Paralisações e greves estão descartadas por enquanto, diz, em respeito à população.

A reportagem entrou em contato com o Governo do Estado e aguarda posicionamento oficial sobre o caso.