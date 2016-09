Lava jato: Léo Pinheiro falou sobre encontro com Berzoini para 'blindar' empreiteiras

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 14 de setembro, 2016 - 06h00 - Poder

O ex-presidente da OAS José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, afirmou ontem ao juiz federal Sérgio Moro, que o ex-ministro de Relações Institucionais do governo Dilma Rousseff Ricardo Berzoini participou de reunião na casa do ex-senador Gim Argello (PTB-DF) em que foi tratado da blindagem ao governo e às empreiteiras nas investigações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Petrobras, em 2014. O empreiteiro teria pago propina no esquema.

É a primeira vez que o nome de Berzoini é citado na polêmica envolvendo a atuação de políticos para evitar a convocação de empreiteiros para depor nas CPIs da Petrobrás em 2014.