O espetáculo tem entrada franca

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 09 de setembro, 2016 - 08h58 - Teatro

O espetáculo “Deitar o Sal”, uma performance multimídia que surgiu do encontro de artistas de diferentes vivências na área cultural, será apresentado novamente nesta sexta-feira (09), no Teatro Margarida Schivasappa, da Fundação Cultural do Pará (FCP).

Segundo a produtora de “Deitar o Sal”, Marci Dornelas, a equipe é formada por 15 artistas de outros estados do Brasil e estrangeiros. “O projeto começou em 2014, quando reunimos vários artistas de dança, música e projeção. Então, o espetáculo envolve essas três linguagens. E nesse espetáculo temos pessoas de Goiânia (GO), São Paulo (SP), Alemanha, Inglaterra e Uruguai”, informa.

O título do espetáculo remete à ideia do sal como ferramenta transformadora da matéria, informa a produtora, acrescentando que “o mesmo sal usado para engordar o gado prepara, cura a carne e flavoriza. Incorruptível, fertiliza e esteriliza o solo”.

Esta é a primeira vez que o espetáculo será realizado em Belém, e Marci Dornelas diz que as expectativas são boas para as duas apresentações. “Aqui tem muitas pessoas que apreciam dança. Então, acredito que teremos casa cheia nessas duas noites de espetáculo”, declara a produtora.

Serviço: Espetáculo de dança “Deitar o Sal”, no dia 09 de setembro (sexta-feira), no Teatro Margarida Schivasappa - Avenida Gentil Bittencourt, 650, Bairro Nazaré. Sessão às 20 h. Entrada gratuita.