Com cerca de 30 alunos, o espaço precisa de doação de kimonos

Em 11 de janeiro, 2017 - 18h23 - Artes Marciais

Um projeto que integra artes marciais e inclusão social tem movimentado o interior do Estado. Mequias Nascimento, de 30 anos, é deficiente visual e decidiu montar sua própria escola de Judô, no município do Acará. O atleta, que é vice-campeão brasileiro de judô para cegos, inspirou-se em um projeto da ASFAM (Associação Souza Filho de Artes Marciais), da qual é aluno. Conhecido como "Dorinha", a Associação atende crianças, adolescentes e adultos, todos em situação de risco, além de pessoas com deficiência, totalizando cerca de 200 alunos.

A iniciativa surgiu da presidente da Associação, Ana Cecília Moreira e do professor Reinaldo Costa. "Trabalhamos a inclusão, não separando os alunos, respeitando a limitação de cada um, mas com o objetivo principal de formar um cidadão", afirmou Reinaldo. Os dois foram até Acará, no último final de semana, para conhecer a escola de Mequias e fazer uma doação de 15 kimonos. "A ideia inicial do nosso projeto foi disseminar o bem, e sábado senti que o bem que fazemos começou a brotar", declarou o professor.

Inspirado no projeto, e depois de receber o título de instrutor, Mequias montou, há 4 meses, seu próprio espaço de aulas e atende cerca de 30 alunos, entre crianças e adolescentes. Com um tatame improvisado, feito de isopor com um plástico por cima, os alunos chegam para treinar tanto por terra como pelo rio. Deficiente visual, Mequias dá aulas para alunos sem deficiência, uma relação recíproca de ensino e aprendizagem entre professor e alunos.

Com o intuito de divulgar o trabalho de Mequias, a ASFAM publicou nas redes sociais sobre a história do atleta e seu novo espaço de treinamento. "Depois dessa divulgação, a busca pelas aulas de Mequias aumentaram muito, e o número de kimonos doados não foi mais o suficiente. Então, ainda estamos precisando de doações para esses alunos", explicou Reinaldo.

Para obter mais informações sobre o projeto ou doações: (91) 98047-0000 ou (91) 98047-0022