Joe Carr declarou que brasileira é uma das opções para liderar evento numerado

Por: Lance!Net

Em 09 de janeiro, 2017 - 08h21 - Artes Marciais

Depois de conquistar o cinturão no histórico UFC 200 e nocautear Ronda Rousey no UFC 207, Amanda Nunes pode estar prestes a viver outro grande momento em sua carreira. Segundo Joe Carr, vice-presidente sênior internacional do UFC, a campeã pode fazer sua próxima defesa de título em solo brasileiro.



Em entrevista ao Combate.com, Carr detalhou as expectativas que enxerga em Amanda Nunes para 2017. A organização quer elevar a brasileira a posição de estrela do evento.



- Espero que a forma com que a Amanda venceu no UFC 207 a coloque no mapa do mundo das grandes estrelas do esporte. Nós vimos o que aconteceu com a Holly Holm. Ninguém a conhecia direito no mundo do MMA, até que ela venceu a Ronda. Acho que temos que fazer um melhor trabalho com a Amanda no Brasil e, no cenário ideal, queremos que ela lute nesse card numerado que vamos fazer por lá (no Brasil) no meio do ano. Será um evento na Globo, de frente para uma grande audiência - afirmou o dirigente.



Amanda Nunes é a campeã peso galo feminino do UFC e fez sua primeira defesa de título bem sucedida no último dia 30 de dezembro, quando nocauteou Ronda Rousey pelo UFC 207.