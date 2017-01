Pelo menos oito casas estão em situação de risco e podem ser soterradas

Por: G1/Santarém

Em 15 de janeiro, 2017 - 14h43 - Pará

A Defesa Civil de Santarém, no oeste do Pará, mantém sob vigilância casas e pontos considerados de risco na Serra da Matinha. O período de chuvas na região é motivo de alerta para famílias que residem bem próximo da Serra. Há casas que estão bem no pé das encostas, que podem deslizar e atingir os moradores. Segundo a Defesa Civil, pelo menos oito casas correm o risco de serem soterradas.

Na sexta-feira (14), a Defesa Civil esteve na Serra da Marinha para acompanhar a situação das famílias. A equipe visitou toda a área e constatou o alto risco de deslizamento de terra. Conforme um relatório divulgado em 2016, 120 casas estavam em situação de risco na área. Um novo relatório apontou que o número subiu para 180. Após a vistoria, outro relatório deve ser elaborado, com medidas para evitar desastres.

De acordo com a coordenadora de Defesa Civil do município, Laura Lopes, o risco de desmoronamento é grande por conta da retirada de areia do pé da Serra. “Nestas oito casas há o risco de ocorrer o deslocamento de bloco e soterrar, o que seria o perigo maior. Nesta área já foi feita escavação para a retirada de material e sempre há o risco de ter uma chuva mais forte e uma destas rochas se deslocarem e atingir as casas”, afirma.

A situação é ainda mais preocupante para as famílias que moram ao lado da Serra, que apesar do risco, não tem como deixar suas casas ou até mesmo se recusam em sair para evitar aluguel. É o caso da dona de casa Laura Costa, que disse não ter para onde ir e nem pagar aluguel. “Não saio. Não abandono minha casa porque ninguém vai me dar outra casa ou pagar meu aluguel em casa de ninguém”, afirma.

Ainda segundo a coordenadora, inicialmente, foi feito o trabalho de diálogo com os moradores para que as casas pudessem ser desocupadas, para evitar desatres. Todas as famílias estão cadastradas no programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, no residencial Moaçara, mas, enquanto a obra não termina, o jeito é esperar.

Outro ponto visitado o manancial denominado Igarapé do Águia, a coordenadora da Defesa Civil explica que o local é uma Área de Preservação Permanente (APP), onde não pode haver habitação. “Está todo invadido. Há muitas casas sendo feitas em cima de onde era o igarapé”, conclui a coordenadora.