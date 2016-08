Ação acontece nesta quarta no prédio-sede do órgão em Belém

A Defensoria Pública do Pará realiza nesta quarta-feira (31), o Mutirão de Reconhecimento de Paternidade que vai disponibilizar exames de DNA. A ação será realizada no Núcleo de Atendimento Referencial (Nare) e no 2º andar do prédio-sede da Defensoria Pública do Estado, no horário das 8h às 14h, no bairro da Campina.

A ação contará ainda com exames para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos, palestras sobre DSTs e atendimentos de beleza. O Mutirão de Reconhecimento de Paternidade fará 100 atendimentos, que serão divididos em reconhecimento de paternidade voluntário, quando o pai da criança decide registrar o menor sem que seja provado que ele é o pai, e exame de DNA, nos casos em que o pai tem dúvida quanto à paternidade.

A ação tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que vai oferecer palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis, no 4º andar do prédio da Defensoria Pública, e distribuir preservativos no dia do evento, e também do Instituto Embelleze Belém - Centro, que participa disponibilizando aos participantes cortes de cabelo e tratamentos de beleza, na unidade do bairro da Campina.

Os interessados em participar do Mutirão de Paternidade devem comparecer ao prédio-sede da Defensoria Pública do Estado do Pará, localizado na TV. Padre Prudêncio, 154, bairro da Campina, centro de Belém, portando cópias e originais de carteiras de identidade, CPF e comprovantes de residência dos pais e certidão de nascimento do menor a ser reconhecido. E para os que farão exame de DNA é necessária a presença da criança.