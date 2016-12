Estrela de 'Cantando na chuva' morreu no dia seguinte à filha, a princesa Leia de 'Star Wars'

Carrie Fisher e Debbie Reynolds terão um funeral conjunto. A notícia foi confirmada por Todd Fisher, irmão de Carrie e filho de Debbie, à “ABC News”. Todd disse ainda que a cerimônia está sendo planejada, mas que o local e a data não foram decididos.

Carrie, a eterna princesa Leia de “Star Wars”, morreu na terça-feira, aos 60 anos, dias após sofrer uma parada cardíaca num voo. No dia seguinte, sua mãe, Debbie Reynolds, morreu de um acidente vascular cerebral, aos 84 anos.

Depois da morte, Todd contou que a mãe disse que queria ficar com Carrie. “Eu não acho que ela quis dizer isso mesmo, mas em 30 minutos ela foi vê-la novamente. Eu acho que ela queria estar com ela, eu não estou brincando quando eu digo que ela saiu para ficar com ela e eu estou feliz com isso, é a única coisa que me faz feliz”, afirmou Todd.

Estrela de "Cantando na chuva", Debbie Reynolds era uma das mais cativantes estrelas de Hollywood, tendo sido indicada ao Oscar de melhor atriz pelo musical "A inconquistável Molly", de 1964.