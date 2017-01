No verão carioca, o uniforme foi dispensado, e ele circulou de bermudão

Por: Extra

Em 18 de janeiro, 2017 - 08h02 - Celebridades

Em 2017, Adriano está de volta. À noitada. O jogador de 34 anos deixou uma boate na Barra, na Zona Oeste do Rio, e seguiu para um quiosque na Orla, onde ficou até as 5h da manhã de terça-feira. Solteiro, o Imperador fez marcação corpo a corpo com duas mulheres que o acompanhavam.

No verão carioca, o uniforme foi dispensado, e ele circulou de bermudão, sem camisa, descalço e com seu inseparável cordão de ouro. Seus companheiros de campo, ou melhor, de noitada, foram os de sempre, os amigos da Vila Cruzeiro, onde ele nasceu.

Depois que o craque perdeu peso, aumentou a expectativa sobre seu retorno ao futebol . No fim do ano passado, um vídeo gravado pelo MC Smith fez sucesso na web. Nele, o cantor anunciava, ao lado do jogador, a volta dele aos campos neste ano.