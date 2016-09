Para assumir a ponta, a conta é fácil: Vencer e secar o Vasco, que pega o Goiás

Por: Lance!Net

Em 13 de setembro, 2016 - 16h02 - Série B

Todos os dez jogos da 25° rodada da Série B acontecem nesta terça-feira. Na parte de cima da tabela, o Atlético-GO, atual segundo colocado, com 42 pontos, está focado em roubar a ponta do Vasco, que acumula 44 pontos, e visita o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, às 20h30.



A conta é simples: Basta vencer e secar os cariocas. Caso os rubro-negros vençam e o Vasco consiga apenas 1 ponto, haverá um empate na pontuação: 45 a 45. No primeiro critério de desempate- número de vitórias- o Vasco levará a melhor e permanecerá na liderança.



O técnico Marcelo Cabo foi forçado a mexer no equipe pois o lateral-esquerdo Romário está suspenso. Raul entra em seu lugar. Na zaga, Lino, mais uma vez poupado, cede lugar a Ricardo Silva.



Já o Bragantino chega animado após vencer dois jogos seguidos- Tupi e Sampaio Côrrea- e dar um respiro na competição. O alvinegro, porém, continua na zona de rebaixamento. Atualmente é 0 17°, com 27 pontos, dois a menos que o Paysandu, primeiro time fora.



O comandante Marcelo Veiga terá o desfalque do lateral-direito Alemão, expulso no última rodada. Rodrigo Sam, André, Guilherme disputam a posição.



Confira outros jogos desta 25° rodada da Série B



CRB x Avaí, às 19h15, no Rei Pelé.



Os alagoanos não contam com o atacante Luidy, suspenso. Na frente, Neto Baiano roubou a posição de Zé Carlos. No lado avaiano, uma importante ausência: o meia Marquinhos, preservado. Por outro lado, o Leão conta com as voltas de Alemão, Fábio Sanches e Luan.



Paysandu x Bahia, às 19h15, no Mangueirão.



Autor de um belo gol na última rodada e um dos poucos que a torcida têm salvo das críticas, o atacante Tiago Luís é justamente o único desfalque do Papão, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Bahia do treinador Guto Ferreira não conta com o lateral Moisés, expulso contra o Náutico. Por outro lado, o meia Renato Cajá participou volta.



Joinville x Náutico, às 19h15, na Arena Joinville.



O duelo de alvirrubros têm um ingrediente extra: o reencontro entre o zagueiro Fabiano Eller e o treinador Lisca, hoje no Joinville, com o Timbu, suas últimas agremiações. O zagueiro Rafael Pereira, do Náutico, é desfalque, suspenso. Igor Rabello entra em seu lugar.



Luverdense x Brasil de Pelotas, às 21h30, no Passo das Emas.



Em 13°, com 31 pontos, o Luverdense precisa dos três pontos para poder se afastar de vez da zona de degola. E o Verdão do Norte vai com força quase máxima para o jogo. O único desfalque é o atacante Tozin, com dores no joelho. Diogo Sodré e Alfredo brigam pela vaga.