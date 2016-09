Fanpage Macho na Roda Belém alerta mulheres sobre supostos agressores na capital paraense e arredores

Em 04 de setembro, 2016 - 06h00 - Mulher

Márcia Mendes

Da Redação

Um espaço que dá voz as mulheres agredidas, em que elas podem compartilhar com outras sua história e assim alertar inúmeras pessoas sobre supostos abusadores. É com esse intuito que surgiu a página no Facebook Macho na Roda Belém. Na fanpage, elas relatam casos de assédio, estrupro e agressões, causados, principalmente, por ex-namorados e professores. O objetivo é de se ajudarem mutualmente, prevenindo-se de homens que fazem parte da rotina de muitas delas, mas que não se têm ideia de que são possíveis agressores.