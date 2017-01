Fevereiro: Organização do Brit Awards, premiação anual do Reino Unido, anunciou indicados

Em 18 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

A organização do Brit Awards, premiação anual do mercado fonográfico do Reino Unido, divulgou os indicados do evento que acontece em 22 de fevereiro, em Londres. David Bowie, que em janeiro de 2016 lançou o álbum “?” dois dias antes de seu falecimento, aparece como um dos candidatos a “Melhor Artista Masculino” e “Melhor Álbum do Ano”. Além do disco, Bowie também deixou três músicas inéditas que seriam lançadas após sua morte como parte da trilha sonora do musical “Lazarus” e no EP “No Plan”.

O rapper Craig David será um dos concorrentes de Bowie na categoria de “Melhor Artista Masculino”. A britânica NAO, cantora que se destacou em 2016 com os singles “Fool To Love” e “Girfriend”, é uma das indicadas ao prêmio de “Melhor Artista Feminina”.