Cantor será destaque da Unidos de Vila Maria, que terá enredo em homenagem a Nossa Senhora Aparecida

Por: QUEM

Em 02 de janeiro, 2017 - 14h36 - Celebridades

Daniel vai desfilar no Carnaval de São Paulo pela primeira vez. O cantor estará na apresentação da Unidos de Vila Maria, que terá como enredo os 300 anos de aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no rio Paraíba do Sul.

A escola de samba é a primeira a ter o consentimento da igreja católica. Devoto da santa, a agremiação contará com devotos famosos. "Estou extremamente feliz pelo convite e por poder compartilhar um pouco desse lindo momento que contará a história de fé, amor e devoção do nosso povo", disse o cantor, por meio da assessoria da escola para QUEM.

"Estou ansioso para essa homenagem à Rainha do Brasil que será feito por uma escola que tem uma participação muito importante na sociedade, com dezenas de projetos sociais para a comunidade”, afirmou.

Com o enredo Aparecida - A Rainha do Brasil. 300 anos de amor e fé no coração do povo brasileiro, a Unidos de Vila Maria será a terceira escola a desfilar na sexta-feira, 24 de fevereiro.