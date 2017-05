O cantor e compositor também vai tocar pop e rock

Em 01 de maio, 2017 - 06h00 - Show

Dalto, compositor da canção “Muito Estranho”, chega a Belém para um show em homenagem aos 35 anos desse grande sucesso dos anos 80. No repertório do espetáculo, o cantor e compositor carioca apresentará outros sucessos como “Anjo”, “Espelhos D’água” e “Pessoa”, além de novas composições que deverão entrar no primeiro DVD do artista que poderá ser lançado ainda este ano, como “Um Milhão de Coisas”, “Jogos de Sedução” e “Pesadelo”. O show será na sexta-feira, dia 5, na Assembleia Paraense, a partir das 22 horas.

“Vai ter músicas românticas e rock também de outros artistas, como Marina Lima e Ildon. Quem gosta de rock, pode ir no show. Eu quero fazer um estilo diferente, mas é difícil deixar de fazer o que a gente gosta”, conta Dalto, em entrevista exclusiva.

